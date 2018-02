Dopo un venerdì in generale senza piogge a con prevalenza di sole, il prossimo weekend vedrà l'Italia fare i conti con una nuova perturbazione meteorologica che porterà nuvolosità diffusa, piogge sparse, soprattutto al centro, e abbondanti nevicate in montagna. Se per la giornata di oggi infatti la nuvolosità sarà relegata la al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna, ma in generale senza piogge, salvo locali piovaschi, già dalla serata le nuvole tenderanno ad aumentare sempre di più, partendo dal Centro nord e diffondendosi poi al resto del Paese a causa di un centro depressionario, proveniente dal Mediterraneo occidentale.

Una situazione meteo che è il preludio alla giornata di sabato quando le nuvole saranno sempre più compatte sulle regioni di Nord-Ovest e centrali tirreniche, oltre che in Sardegna, con le prime piogge nell'ovest del Piemonte, in Liguria, Toscana occidentale e Sardegna. Una tendenza al peggioramento verso il maltempo che proseguirà per tutta la giornata, intensificandosi ancora di più infine verso sera con precipitazioni sparse e anche intense sul centro nord. Ancora sprazzi di sole invece al Sud e al mattino anche sul Triveneto, mentre la neve cadrà copiosa dai 1500 metri.

Anche per domenica quindi avremo cielo coperto su gran parte delle regioni con piogge attese soprattutto su Piemonte, Lombardia occidentale, Liguria ed Emilia Romagna e rovesci un po' ovunque al Centro anche se generalmente deboli. Le nuvole però si intensificheranno anche al sud dove si prevedono precipitazioni sulla Sicilia e deboli piovaschi sul resto delle regioni. Le temperature per questo weekend, dopo il freddo dei giorni scorsi, subiranno un aumento nelle massime tra venerdì e sabato, in qualche caso anche sensibile, mentre saranno di nuovo in diminuzione Domenica.