Condizioni meteo ancora all'insegna di cambi repentini di scenario nelle prossime ore per l'Italia. Se venerdì sarà una giornata caratterizzata da un elevato rischio di temporali al centro nord infatti, nel corso del weekend il maltempo dovrebbe attenuarsi gradualmente portando infine ad una domenica di sole e caldo estivo quasi ovunque. Tutta colpa del vortice di bassa pressione che ha imperversato sulla Penisola nelle scorse ore portando una settimana costellata di piogge e temporali, soprattutto al nord, e che oggi però concluderà il suo percorso sull'Italia, allontanandosi verso la Penisola balcanica e lasciando già da sabato spazio ad ampie schiarite e al sole.

Per la giornata di venerdì quindi l'Italia dovrà fare ancora i conti con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutto il Centro-Nord, in gran parte anche intense e a carattere temporalesco, ma anche con una instabilità in aumento al Sud dove, nonostante una situazione meteo comunque ancora caratterizzata da ampie fasi soleggiate e caldo a tratti afoso, non mancheranno acquazzoni e temporali più numerosi rispetto ai giorni passati. La Protezione Civile ha anche emesso l'allerta arancione di moderata criticità sulla Lombardia e gialla su numerose regioni del centro nord.

La situazione meteorologica sarà in netto miglioramento invece sabato quando qualche temporale persisterà sopratutto sulle località montuose e pre-alpine del Nord e qualche locale pioggia al sud ma generalmente il tempo sarà in decisa evoluzione con tendenza al soleggiato. Locali acquazzoni son possibili solo sulle zone interne e i rilievi del centro e del sud proprio per l'attraversamento della perturbazione verso i Balcani, specie al pomeriggio, mentre sarò prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove con Temperature massime tipicamente estive. Una situazione che migliorerà ulteriormente domenica con l'anticiclone si prenderà la scena su tutta l'Italia favorendo sole ovunque e un deciso aumento termico da Nord a Sud, con temperature che supereranno facilmente i 30 gradi