Come ampiamente annunciato dai meteorologi, dopo le ultime avvisaglie di una pazza primavera, ci pensa l’anticiclone Scipione a portare il caldo sulla penisola. L'aumento della pressione e l'arrivo dell'anticiclone africano faranno schizzare le temperature oltre i 26-27 gradi e il sole sarà protagonista un po’ ovunque. Il caldo troverà il suo picco proprio nel weekend, col termometro che potrà superare i 30 gradi in molte città tra cui Firenze, Bolzano e sulle zone interne della Sardegna e Sicilia, dove si raggiungeranno punte fino a 35 gradi. C’è da dire però che il caldo non avrà vita facile soprattutto nelle regioni settentrionali. Secondo le ultime previsioni diffuse dagli esperti del sito ilmeteo.it, è infatti in arrivo una depressione franco-spagnola che, da una parte, favorirà l'avanzata dell'alta pressione, ma dall'altra la minerà sul fianco sinistro, inviando in quota correnti instabili di Libeccio, responsabili dell'aumento dell'instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali a partire da lunedì 28. Sulla bolla calda che investirà la penisola si formeranno quindi dei temporali – anche molto forti – accompagnati da grandinate.

"Flash storm" da lunedì – I meteorologi spiegano che l’aria più fresca in quota, mescolandosi con quella più calda nei bassi strati, sarà la miccia che innescherà questi fenomeni. E secondo gli esperti da lunedì 28 maggio si potrebbe assistere a una “flash storm”; ovvero un rapido passaggio temporalesco. Rovesci e forti piogge colpiranno soprattutto l'Emilia Romagna, basso Veneto e Piemonte occidentale. Altri temporali raggiungeranno l'Appennino toscano, marchigiano e abruzzese. Anche martedì il tempo sarà instabile al Nord, con la formazione di focolai temporaleschi, sparsi sulla Pianura padana, eccetto che su Veneto e Friuli, ma forti su Piemonte e Lombardia, dove sono attese ancora delle grandinate. Mercoledì il maltempo si concentrerà soprattutto al Nord-Ovest con rovesci sparsi e possibilità di temporali e grandinate. Le temperature subiranno una diminuzione dove sarà in azione “flash storm”.