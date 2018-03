Quello che sta per iniziare sarà un finesettimana a doppia faccia dal punto di vista meteorologico per l'Italia. Mentre il bel tempo che ha conquistato la Penisola in questi giorni lascerà lentamente il Paese dalla serata di venerdì, portando nuove e più intense perturbazioni al centro nord, all'estremo sud dello Stivale invece una ondata di caldo africano porterà la cotonina di mercurio salire rapidamente fino ad arrivare a temperatore decisamente estive. Come spiegano gli esperti del Il meteo.it, tutta colpa dell'alta pressione che resisterà per tutta la giornata di venerdì per poi lasciare posto alla nuova perturbazione proveniente da nord ovest con tanto di nuvole e piogge, localmente anche a carattere temporalesco

Per la giornata di venerdì dunque continueremo ad avere in generale tempo soleggiato un po' ovunque con possibili locali annuvolamenti passeggeri però senza conseguenze. Locali piogge potranno verificarsi nel corso della giornata solo su Liguria, Calabria meridionale e versante settentrionale della Sicilia, in queste ultime due la situazione migliorerà col passare delle ore, mentre tra sera e notte, il tempo peggiorerà al Nord-Ovest, con piogge sparse e nevicate sui rilievi al di sopra di 1300-1500 metri. Sarà i preludio alla giornata di sabato caratterizzata da piogge diffuse al cento nord.

Per sabato, infatti, a parte l'estremo Sud, sul resto d’Italia le nuvole la faranno da padrone con piogge sparse su gran parte del Nord e in Toscana, oltree alla neve sulle zone alpine al di sopra di 1400-1800. Anche le temperature seguiranno lo stesso andamento, con massime in leggera diminuzione al Nord, e in sensibile aumento invece in Calabria e nelle Isole. Tutto questo a causa dell'aumento dei forti venti di Scirocco che faranno toccare al sud anche temperature di 25 gradi, un vero anticipo d'estate. La situazione meteo dovrebbe peggiorare poi al Nord nella giornata di domenica quando le piogge diventeranno più intense e investiranno anche il Nordest con conseguente allerta idrogeologica su molte regni settentrionali.