Come sarà il tempo durante le feste di Natale? Gli ultimi aggiornamenti confermano sicuramente quanto annunciato già nei giorni scorsi dagli esperti meteo, ovvero che non sarà “un bianco Natale”. Il Natale 2018 sarà abbastanza anomalo dal punto di vista climatico, con temperature più alte della media del periodo. Non mancherà però qualche precipitazione. Nei dettagli, gli aggiornamenti per la vigilia di Natale, oggi 24 dicembre, e il giorno del 25 confermano l'irruzione di venti più freddi settentrionali sulle regioni centro-meridionali. L'alta pressione, almeno temporaneamente, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it sposterà il suo centro più a occidente e nel contempo salirà verso il mare del Nord favorendo tale discesa di aria più fredda. L'irruzione dei venti settentrionali sarà accompagnata anche da una perturbazione che farà peggiorare il tempo sulle regioni adriatiche centro-meridionali e poi sulle regioni del Sud con precipitazioni anche a carattere temporalesco e con nevicate a partire dai 1400 metri, ma con quota in rapido calo. Oltre alle piogge avremo anche un rinforzo dei venti che soffieranno da Nord, Nord-Est con raffiche fino a 80 km/h e con mareggiate sulle coste del Molise e della Puglia.

Il meteo di Natale e Santo Stefano – Domani, giorno di Natale, gli esperti meteo annunciano un deciso miglioramento grazie a una nuova espansione dell'alta pressione. Residue piogge interesseranno solo alcune zone del Sud-Italia come la Calabria e la Sicilia e solamente al mattino, poi il tempo migliorerà velocemente anche su questi settori. Mercoledì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il protagonista dovrebbe essere il sole, con l'alta pressione che avrà riconquistato tutta l'Italia. Il sole sarà prevalente al Centro-Sud e su tutti i rilievi, continuerà invece a essere presente la nebbia, anche fitta, o un cielo coperto da nubi basse sulla Pianura padana. Le temperature durante le feste di Natale non subiranno sostanziali variazioni, se non per un abbassamento di 3-4 gradi sulle zone interessate dal peggioramento.