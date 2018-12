Giornata di sole quasi ovunque in Italia per Natale. Ma al bel tempo si accompagna un calo delle temperature netto: fino a dieci gradi in meno rispetto alla vigilia. E con venti intensi di tramontana al Sud. Torna, inoltre, la nebbia in Val Padana. Alta pressione da Santo Stefano, con assenza di pioggia e neve ma un rischio di nebbia in Val Padana ancora più alto. Qualche pioggia nella giornata di Natale solo tra Calabria meridionale e Sicilia orientale a causa di una veloce perturbazione che abbandonerà presto l’Italia. Tempo stabile nei prossimi giorni, senza né piogge né nevicate rilevanti. Mentre rimangono venti freddi che faranno calare di colpo le temperature, secondo quanto spiegato dal Centro Epson meteo. Una discesa sensibile che ridimensiona i valori finora estremamente miti per la stagione.

Dopo le ultime piogge in mattinata su Calabria e Sicilia, nel pomeriggio ci saranno in queste zone graduali schiarite. In tutto il resto del Paese tempo prevalentemente soleggiato, ma con nuvolosità sparsa nelle regioni adriatiche e nel pomeriggio anche al Nord-Est. Il rischio nebbia torna a crescere dopo il tramonto, con strati di nubi basse sulla Val Padana centro-orientale. Le temperature diminuiranno soprattutto al Nord-Ovest, così come nelle regioni del versante adriatico dove il calo potrebbe essere di una decina di gradi. Venti moderati e in alcuni casi anche forti di tramontana o grecale al Sud e in Sicilia. In attenuazione, invece, già nel pomeriggio al Centro e in Sardegna.

Per la giornata di Santo Stefano, nuvolosità variabile, alternata a schiarite, tra Puglia, Lucania, Irpinia e Nord-Est della Calabria. Nuvolosità bassa in Liguria centrale e dal pomeriggio anche verso il Sud-Est del Piemonte e il Sud-Ovest della Lombardia. Rimangono le nebbie sulla Val Padana, più dense all’alba e dopo il tramonto. Nel resto d’Italia rimane il bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Continua il calo delle temperature minime tra i 2 e i 6 gradi in meno. Valori intorno allo zero anche a basse quote.