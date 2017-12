Sono le analisi del servizio meteorologico dell'Aeronautica a consentirci di dare uno sguardo alle previsioni del tempo per il 24 e 25 dicembre. Stando alle rilevazioni, dunque, ci aspettano due giorni di cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature leggermente al di sopra delle medie stagionali. Una condizione destinata a interrompersi bruscamente dal pomeriggio del 26, quando il Belpaese sarà raggiunto da una perturbazione che provocherà un deciso abbassamento delle temperature, con neve anche a quote molto basse nei giorni successivi.

Oggi avremo al Nord condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche residuo piovasco solo tra Piemonte e Liguria; temperature stazionarie, con le minime in leggero aumento. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso, con un leggero peggioramento a partire dal tardo pomeriggio; massime in calo su Toscana e aree interne, stabili altrove. Al Sud condizioni di bel tempo praticamente ovunque, con le massime in aumento, in particolare nelle aree interne tra Campania e Molise.

Nella giornata di domani avremo cielo sereno al Nord, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio, che provocherà deboli piovaschi nelle ore serali tra Piemonte, Lombardia e Liguria; temperature stabili, con una diminuzione nelle ore serali concentrata sull'arco alpino. Al Centro nuvoloso in mattinata su Sardegna e Toscana, con qualche debole precipitazione su Lazio e Umbria nelle prime ore del pomeriggio, bello altrove; temperature stabili, con massime in lieve rialzo sul versante orientale. Al Sud altra giornata bella e soleggiata, con le temperature massime in leggero aumento sulle zone costiere.

Da martedì peggioramento diffuso a partire dal Nord, con un brusco calo delle temperature, che raggiungerà il picco al ribasso nel pomeriggio di mercoledì 27, quando avremo neve anche a quote basse su arco alpino e Appennino centrale.