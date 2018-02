La terza perturbazione del mese si è allontanata verso la Grecia e il Mar Nero, favorendo un temporaneo miglioramento anche al Sud. Domani, 11 gennaio, il tempo infatti migliorerà anche al Sud, ma per l’inizio della prossima settima è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, che tra lunedì e martedì coinvolgerà gradualmente le regioni del Nord-Est e del Centro-Sud, portando anche delle nevicate a bassa quota con parziale coinvolgimento delle pianure nord-orientali fra la fine di lunedì e la mattina di martedì.

Previsioni meteo per domenica – Domani al Nord cielo in prevalenza poco nuvoloso; ampie schiarite anche sulle regioni centrali, presenti fin dal mattino sul lato tirrenico. Al Sud e in Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni solate al mattino nel sud della Puglia, nel nord della Sicilia e sulla bassa Calabria. In giornata nuvolosità in aumento sulla Sardegna, con deboli piogge isolate sull’ovest dell’isola. Temperature minime per lo più in diminuzione, massime senza grandi variazioni: clima dappertutto invernale. Venti tesi nordoccidentali su medio e basso Adriatico, in Puglia e sulla Sicilia.

Previsioni per lunedì 12 – Nuvole in aumento accompagnate da piogge sparse al Nord-Est, Lombardia orientale, regioni tirreniche e isole maggiori. Quota neve fra i 300 e i 700 metri su Alpi orientali e nord Appennino, intorno a 1000 metri sull’Appennino centrale. Fra sera e notte prevista un graduale peggioramento anche sul resto del Centro-Sud e contemporaneo abbassamento della quota neve: non si esclude qualche nevicata sulla pianura emiliana. Temperature massime in calo al Nord-Est, in lieve temporaneo rialzo al Centro-Sud. Venti moderati occidentali su Tirreno e Isole; in serata rinforzo della Bora sull’alto Adriatico e della Tramontana sul Ligure.