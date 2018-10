Il maltempo sembra non voler dar tregua all'Italia. Dopo i temporali degli scorsi giorni, che hanno provocato disagi in tutta Italia, soprattutto nel Lazio, dove si sono registrati numerosi allagamenti, e in Calabria, dove una mamma, Stefania Signore di 30 anni, è morta travolta dalla forza dell'acqua insieme ai figli piccoli, una nuova perturbazione atlantica sta per arrivare sulla Penisola. L'inizio della prossima settimana sarà, dunque, all'insegna delle piogge e di un abbassamento generalizzato delle temperature. Già a partire da domenica 7 ottobre le regioni più colpite saranno quelle nord occidentali, in particolare Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

Non andrà meglio su gran parte del Centro, e poi ancora in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e nella parte settentrionale della Calabria, dove schiarite si alterneranno a pioggia. Da lunedì 8 ottobre sono previste nuvole ancora su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna, con possibilità di rovesci o temporali tra la Liguria di ponente e il basso Piemonte. Nel resto del Paese ci sarà variabilità tra annuvolamenti e momenti soleggiati. Locali piogge saranno possibili anche sull’Appennino centrale e tra la Puglia meridionale, la Basilicata e il nord della Calabria. Entro il prossimo giovedì quasi tutte le regioni saranno interessate dalla perturbazione. Tuttavia, prima del prossimo weekend la situazione potrebbe migliorare di nuovo, quando si avvicinerà al nostro Paese un campo di alta pressione che porterà un clima più asciutto e meno piovoso.