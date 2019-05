È arrivato il mese di maggio ma, purtroppo, il freddo e il maltempo non sembrano voler abbandonare la penisola. E infatti protagonista di questi primi giorni di maggio sarà ancora il brutto tempo. Come fanno sapere gli esperti del sito ilmeteo.it, sullo scacchiere europeo sono in atto importanti manovre da parte di un gelido vortice di bassa pressione alimentato da aria di estrazione polare. Nei prossimi giorni un suo graduale movimento a latitudini più meridionali innescherà la discesa di venti gelidi verso l’Europa centrale e poi anche verso l’Italia. Già dalla giornata odierna, giovedì 2 maggio, l'ingerenza polare dilagherà su molti settori dell'Europa centro settentrionale e una prima perturbazione si avvicinerà al nostro Paese preludio a un venerdì 3 maggio di tempo perturbato soprattutto al Nord.

Torna anche la neve – Quanto accadrà venerdì, secondo gli esperti meteo, sarà solo un antipasto di quanto poi arriverà nel weekend del 4 e 5 maggio. L'arrivo dell'aria gelida sull'Italia porterà a un pesante peggioramento con il ritorno di piogge, temporali e anche della neve. Attese in particolare nevicate sui settori alpini fino a quote molto basse per la stagione. Domenica sarà la giornata più a rischio con i fiocchi di neve capaci di imbiancare quote prossime ai 400-500 metri su molte zone dell'Arco Alpino. Altre nevicate, a tratti abbondanti, colpiranno l'Appennino settentrionale.

Temperature sotto la media del periodo – E sulla penisola è atteso anche un crollo delle temperature. In particolare, tra domenica e lunedì irrompono i gelidi venti di Bora e Grecale e un impetuoso Maestrale e in gran parte dell'Italia le temperature scenderanno fortemente sotto la media del periodo. Al Centro Nord si registreranno valori compresi fra i 7-9 gradi, inferiori alla media stagionale. Differenze meno importanti, seppur in un contesto ugualmente rigido, al Sud.