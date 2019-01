L'alta pressione che per diversi giorni ha conquistato il nostro Paese sta ormai per perdere di energia ed efficacia. Ed ecco arrivare una perturbazione pronta a “ferire” la penisola. A partire da oggi, mercoledì 16 gennaio, secondo gli esperti meteo del sito ilmeteo.it, cominceranno ad arrivare delle nubi sulla Sardegna e sulla Liguria, specie di Ponente. Su queste aree potranno cadere le prime piogge preludio a un peggioramento più evidente, che si attiverà nelle prossime 24/48 ore. Domani, infatti, secondo gli esperti meteo sarà una giornata grigia e a tratti uggiosa su gran parte del Nord-Italia, sull'area centrale tirrenica e anche sulla Sicilia. Previste piogge sparse e rovesci anche temporaleschi fra la Liguria di Levante, la Toscana e fino al Lazio. I meteorologi invitano poi a fare attenzione al ritorno della neve sull'arco alpino, intorno ai 700/800 metri, in particolare sulle Alpi di Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Deboli nevicate interesseranno anche l'Appennino ligure e tosco-emiliano, ma a quote decisamente più alte.

Il tempo migliora nel weekend – La successiva formazione di un vortice di bassa pressione sull'Italia favorirà l'ingresso d'aria più fredda al Nord, con conseguente ulteriore peggioramento nella giornata di venerdì 18 gennaio. Il peggioramento delle condizioni meteo sarà evidente soprattutto al Nord-Est, dove arriverà la neve fino a bassa quota. Le piogge si estenderanno ancora una volta al Centro, specie sull'area tirrenica, dove potrebbe verificarsi anche qualche temporale. Un peggioramento è atteso anche verso la fine della settimana su Campania e Calabria. Previste inoltre nevicate sull'Appennino centro-settentrionale intorno ai 1000/1200 metri. Secondo gli esperti meteo, ci sarà un parziale miglioramento sabato, ma la persistenza del vortice di bassa pressione continuerà a mantenere un tempo poco affidabile, in un contesto via via più freddo al Nord.