Il mese di ottobre ha fatto il suo esordio con un peggioramento della situazione meteorologica a causa del passaggio della perturbazione n.1 del mese: orrenti più fredde dal Nord Europa sono affluite verso l’Italia, facendo calare la colonnina di mercurio: nei prossimi giorni l’aria fredda dilagherà da Nord a Sud, e probabilmente dovremo dire addio definitivamente a pantaloncini e t-shirt. Almeno fino al prossimo anno. La circolazione ciclonica creatasi ieri nei pressi del Mar Ligure si sposterà nel corso di oggi tra il Lazio e la Sardegna. La depressione stazionerà nei pressi dell’Italia centro-meridionale per quasi tutto il resto della settimana, condizionandone il tempo probabilmente fino a venerdì o sabato, con molto vento e diversi episodi piovosi, a tratti anche temporaleschi (localmente intensi). A Settentrione, invece, già da martedì si assisterà ad un ritorno del tempo stabile e soleggiato. Atteso un calo termico, tra martedì e mercoledì, al Centro-sud, in alcuni casi temporaneamente al di sotto della norma. Un rialzo è atteso nella seconda parte della settimana, con valori diurni nuovamente al di sopra della media stagionale sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche.

Previsioni meteo per martedì – Mattinata serena a Nord a partire da ovest, cielo nuvoloso altrove. Precipitazioni su Emilia meridionale e Romagna, rovesci e locali temporali su Marche, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia. Nel pomeriggio le piogge raggiungono anche le regioni del medio e basso versante adriatico e la Basilicata; tendenza a miglioramento sulla Toscana. Al Nord passaggio a tempo soleggiato, salvo le ultime gocce di pioggia in Romagna. Venti: moderati o forti da nord- nordest su Liguria, alto mare Adriatico, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e attorno alla Sardegna. Temperature: minime in sensibile diminuzione nelle Alpi e al Nordovest; massime in rialzo al Nordovest, in calo in Romagna e in tutto il Centro-sud.

Previsioni meteo per mercoledì – Soleggiato al Nord, su Toscana, Umbria e Marche, salvo alcuni rannuvolamenti tra le Alpi centrali, l’Alto Adige e il Friuli. Instabilità nel resto del Paese con precipitazioni più probabili su Abruzzo, basso Lazio, Molise, regioni meridionali, Sicilia ed est della Sardegna. Possibili rovesci o temporali. Fenomeni localmente persistenti e abbondanti su Molise, est della Basilicata, Puglia e alta Calabria ionica. Temperature: minime in ulteriore calo al Nord, con valori all’alba anche inferiori ai 10°C; massime in aumento al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, in ulteriore calo su Abruzzo, Molise e Sud peninsulare. Venti: dai quadranti settentrionali, moderati o tesi su regioni centrali, Puglia e Sardegna. Mari: quasi tutti mossi o molto mossi.