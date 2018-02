La settimana prosegue all'insegna del tempo molto variabile e con un clima invernale su gran parte della penisola. Un vortice depressionario, alimentato da correnti fredde di origine artica, continua infatti a interessare in queste ore l’Italia, condizionando il tempo su molte regioni. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico in 12 regioni, su tutto il Centro-Sud dall'Emilia Romagna a Puglia e Calabria. In Veneto persiste l'allerta arancione che interessa il comune di Perarolo di Cadore (BL), dove permane la situazione di criticità legata alla frana della Busa del Cristo.

Nel corso della settimana migliora al Nord – Oggi, mercoledì 7 febbraio, piogge insistono lungo i settori centrali tirrenici, con locali temporali sul Lazio e il maltempo interessa anche il medio versante adriatico e l'Umbria. Attese nevicate lungo l'Appennino a quote superiori a 900 metri. Previste inoltre piogge deboli sul Triveneto, con nevicate sopra 600-700 metri e maltempo sulla Romagna. Il tempo resta instabile anche sulla Sardegna, dove soffieranno venti forti di Maestrale e sono attesi occasionali temporali tra le zone di Sassari e Olbia. Al Sud il tempo peggiorerà in serata sulla Campania, dove sono attese forti piogge. Domani, giovedì 8 febbraio, atteso un graduale miglioramento sulle regioni settentrionali, a esclusione dei settori alpini e della Liguria dove saranno ancora possibili isolati temporali.

Maltempo anche nel weekend – Il maltempo continuerà a interessare invece le regioni del Sud, in particolare venerdì 9 è previsto un peggioramento sulla Sicilia e sulla Puglia. La neve cadrà a quote superiori ai 1000 metri. Anche nel corso del weekend il tempo continuerà a essere instabile al Meridione, dove persistono condizioni di maltempo con piogge a tratti di forte intensità sulla Calabria tirrenica e neve sopra 800 metri in Appennino.