Non accenna a placarsi ma si sta spostando solo verso il Centro e il Sud della penisola il maltempo che, nei giorni scorsi, ha già travolto mezza Italia e causato esondazioni, allagamenti e danni. Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo, in queste ore sono soprattutto le regioni centrali e meridionali del Paese a dover fare i conti con piogge e vento. Venti meridionali, di Libeccio e Ponente che stanno interessando la penisola. Soprattutto il Libeccio, spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, sarà responsabile dell'arrivo di intensi fronti perturbati nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni – Nel corso della giornata di oggi, giovedì 14 dicembre, il tempo torna a peggiorare sull'alta Toscana, sullo Spezzino e nel pomeriggio anche su Umbria, Lazio, Sardegna, Campania e coste del basso Tirreno. Previste piogge anche moderate sui settori toscani e liguri, deboli e sparse sul resto del Centro-Sud. Al Nord previsto cielo spesso coperto, con locali foschie o nebbie. Il tempo continuerà a peggiorare su tutte le regioni centro-meridionali tirreniche e sulla Sardegna nella giornata di domani, venerdì 15 dicembre, e nel corso del weekend.

Possibili nubifragi tra Lazio e Campania – Precipitazioni molto forti sono attese sul Lazio centro-meridionale (attesi possibili nubifragi anche a Roma) e sulla Campania, anche qui con possibili nubifragi e intenso maltempo soprattutto nel Casertano, ma anche in Umbria e Aquilano occidentale. Coperto sui versanti adriatici tutti con occasionali piogge deboli. Prevista anche la nebbia in Pianura padana. La neve cadrà copiosa e abbondante sopra i 1500 metri nel pomeriggio, dai 1300 metri in serata. Per quanto riguarda le temperature, gli esperti segnalano un graduale aumento su tutte le regioni, meno apprezzabile sulla Pianura padana di Nord-Ovest.