La nuova settimana si è aperta all'insegna di importanti novità dal punto di vista meteorologico sullo scacchiere Europeo centro-occidentale. Gli esperti del sito ilmeteo.it spiegano che dall’osservazione delle mappe posiamo scorgere i resti dell’ormai ex uragano Leslie, che ha impattato lo scorso weekend sul Portogallo, e di Michael, un vortice ciclonico in discesa dal Nord Atlantico, sospinto da forti venti a 100 km/h. Due fenomeni che nelle ultime ore si sono uniti dando vita, secondo quanto spiegano gli esperti meteo, a una vasta bassa pressione, con effetti anche sulla nostra penisola. Oggi, martedì 16 ottobre, le precipitazioni si estenderanno a buona parte delle regioni del Centro-Nord, segnatamente a Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Nord Lazio e insisteranno ancora sulla Sardegna. Poi il vortice ciclonico si isolerà sul mar Mediterraneo portando condizioni di maltempo anche al Sud a partire da domani, mercoledì 17 ottobre, quando probabilmente arriveranno nuovi forti temporali tra Sicilia e Calabria. Per quanto riguarda le temperature, si attendono valori ancora oltre la media del periodo nonostante le piogge. I valori massimi nei prossimi tre giorni si manterranno generalmente intorno ai 20 gradi, con punte fino ai 23-24 gradi sui settori tirrenici.

Il prossimo weekend con sole e caldo – Entro il weekend, poi, secondo gli esperti meteo il tempo tornerà a migliorare sulla penisola. Venerdì 19 ottobre la situazione andrà progressivamente a ristabilirsi un po’ ovunque tanto da concederci un fine settimana caratterizzato da sole e caldo. Sabato dovrebbe essere una giornata all’insegna del sole su tutto il Paese, col cielo che si presenterà sereno o al massimo con poche nubi ovunque. Tanto sole da Nord a Sud anche domenica 21 ottobre, senza però escludere isolati piovaschi pomeridiani tra il reggino e il messinese. La protezione dell'alta pressione provocherà inoltre una nuova fase caratterizzata dal caldo anomalo, con temperature che addirittura potranno raggiungere punte di quasi 30 gradi su alcune aree del Centro.