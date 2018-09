L'estate non è finita e a breve il sole e le alte temperature torneranno a riscaldare la Penisola italiana. Le previsioni meteo per i prossimi giorni, infatti, rilevano un ritorno del caldo estivo con picchi di oltre 30-32 gradi al Nord e su Toscana, Umbria e Lazio, con qualche grado in meno al Sud e nelle regioni adriatiche. Soprattutto da lunedì 10 settembre, dunque, le temperature torneranno a salire con valori sopra la media stagionale, ma solo di giorno, perché le notti rimarranno ancora fresche e non afose. Per quanto riguarda il fine settimana dell'8 e 9 settembre, si rilevano ancora dei piovaschi e dei temporali sparsi, ma il sole torna a fare capolino un po' ovunque.

Domenica 9 Settembre, l'alta pressione sub-sahariana inizierà ad estendersi sul nostro Paese. Si prevede però una lieve instabilità sui monti del Nord, con qualche acquazzone, possibile inoltre sulla Liguria e sull'Appennino tosco-emiliano. Andrà meglio nel resto della Penisola, con ampi soleggiamenti, salvo per isolati piovaschi tra Abruzzo e Molise.

Lunedì 10 settembre l'alta pressione raggiungerà i suoi massimi, coinvolgendo un po' tutta l'Italia, da Nord a Sud. Le temperature più elevate si raggiungeranno sulle regioni centrosettentrionali, sulla Valpadana sia in tutte le zone lontane dal mare e sulle aree centrali tirreniche. Questa rinnovata estate sub-sahariana durerà probabilmente almeno fino a domenica 16-lunedì 17 settembre, sostengono gli esperti.