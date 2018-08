Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi dagli esperti meteo, nella prima parte dell’ultima settimana d’agosto il protagonista sarebbe stato di nuovo il bel tempo, col sole che avrebbe riportato un po’ di caldo estivo sulla penisola. E in effetti questa parentesi d’estate sta continuando a resistere. Da Nord a Sud, grazie all’alta pressione africana, si registrano di nuovo temperature elevate per il periodo. E, secondo quanto fanno sapere gli esperti del team del sito ilmeteo.it. entro domani la colonnina di mercurio potrà tornare su valori decisamente alti, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna. Si raggiungeranno punte di 34 gradi tra Bologna, Ferrara, Mantova, fino a 32 gradi a Milano e 31 a Torino. Farà ancora più caldo a Firenze, dove si potranno raggiungere addirittura i 35 gradi, anche afosi al mattino e in serata. In Sardegna i termometri potranno superare i 32 gradi in molte località. Salvo rare accezioni, invece, il Sud della penisola sarà meno caldo: secondo gli esperti meteo difficilmente si andrà oltre i 31 gradi.

Ma questa parentesi estiva avrà vita breve – Ma quanto durerà ancora questa parentesi estiva sulla penisola? Purtroppo non molto, stando alle previsioni del sito ilmeteo.it. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, ha infatti sottolineato che questa fiammata rovente avrà vita breve. Già a partire da venerdì 31 agosto un nuovo, intenso, vortice ciclonico piomberà sull'Italia portando una fase di acuto maltempo. Secondo gli esperti, l'aria fresca proveniente dal mare del Nord associata al transito perturbato porterà un calo dei valori termici piuttosto importante su buona parte della penisola. Tra sabato e domenica i protagonisti saranno quindi di nuovo i temporali e anche le nevicate in montagna. Insomma, il cambio di stagione appare sempre più vicino.