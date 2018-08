Quello che sta per cominciare potrebbe essere uno dei weekend più piovosi di un'estate che finora è stata torrida in gran parte dell'Italia: a partire dalla giornata di oggi infatti il rischio di temporali aumenterà anche nelle regioni settentrionali, soprattutto da questa sera, a causa dell'arrivo di una intensa perturbazione nord atlantica (la numero 3 di agosto). Per la giornata odierna, venerdì 24, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione su settori di Sicilia e Calabria, allerta gialla diramata, invece, in 14 regioni.

Le condizioni meteorologiche peggioreranno decisamente nel fine settimana con il passaggio della perturbazione, prima al Nord e successivamente anche al Centro-Sud. Oltre a generare una rapida fase di diffuso maltempo, particolarmente intensa al Nord tra sabato sera e domenica mattina, il fronte temporalesco metterà un punto, almeno momentaneo, al caldo intenso e all’afa che negli ultimi giorni ha coinvolto il Centro-Nord. Le temperature scenderanno soprattutto da domenica e a partire dalle regioni centro-settentrionali: al Nord il calo sarà importante, fino a 10-15 gradi in meno nel settore di Nord-Est nell’arco di appena due giorni, mentre al Sud la flessione sarà più contenuta, favorita però da un rinforzo dei venti settentrionali tra domenica e l’inizio della prossima settimana.

Quella di domani, sabato 25 agosto, sarà una giornata con tempo prevalentemente soleggiato su Sardegna e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia nuvolosità variabile. Sin dal mattino piogge, rovesci e locali temporali su Liguria centro-orientale e regioni di Nord-Est. Nel pomeriggio aumenta la probabilità di temporali su Liguria, Emilia Romagna, nord della Toscana, dell’Umbria e delle Marche. Nel settentrione dal tardo pomeriggio avanzerà un'intensa linea temporalesca che, in serata e nella notte, coinvolgerà quasi tutte le regioni settentrionali con fenomeni anche violenti, associati a grandine e forti raffiche di vento.