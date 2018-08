Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul nostro Paese dalla scorsa settimana. Anche nella giornata di oggi e nei primi giorni della prossima settimana, infatti, l'Italia sarà interessata da una grande fase di instabilità, che determinerà l'alternarsi di schiarite e bel tempo a improvvisi temporali, che potrebbero dar luogo anche a grandinate di una certa consistenza. Come spiegano le previsioni del tempo del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, ad esempio, tali condizioni si verificheranno anche nella giornata di oggi.

Al Nord avremo tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato al mattino, in graduale peggioramento dal primo pomeriggi, con locali temporali su Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Al Centro nuvolosità irregolare con piogge e temporali fin dal mattino sul settore tirrenico, ma in espansione sulle restanti aree dal primo pomeriggio, su Sardegna, Lazio e Toscana; sporadici temporali su Marche, Umbria e Abruzzo. Al Sud nuvolosità mista a deboli piogge nella mattinata sull'area tirrenica, peggiora praticamente ovunque nel pomeriggio, con improvvisi temporali e locali grandinate in particolare su Campania, Basilicata e Calabria. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, mantenendosi sui livelli della scorsa settimana, dunque leggermente al di sotto delle medie stagionali.

Come detto, si tratterà di un canovaccio che ricorrerà anche nei prossimi giorni, con sole al mattino e peggioramenti repentini dalle prime ore del pomeriggio, che daranno luogo a temporali e grandinate. Migliora a partire da mercoledì, con il bel tempo che tornerà pressoché ovunque nella giornata di giovedì, con un leggero aumento delle temperature che dovrebbe continuare fino al prossimo week-end. In ogni caso, non sono da escludersi fenomeni temporaleschi anche di una certa consistenza, in particolare nelle giornate di lunedì e martedì.