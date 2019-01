Come da previsioni la neve è arrivata, in alcune zone anche abbondante, sulla penisola. Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, in queste ore siamo entrati nel vivo del peggioramento prettamente di stampo invernale a causa di aria polare che dal Nord Europa sta per raggiungere l’Italia con un crollo delle temperature accompagnato da raffiche di vento sempre più intense. La neve è caduta in diverse regioni fino in pianura, tra Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e localmente anche su Triveneto e Friuli Venezia Giulia. Imbiancato anche il Vesuvio. E secondo gli esperti meteo siamo solo all’inizio. Il rischio principale in diverse zone colpite da nevicate è ora legato alle basse temperature, sempre sotto lo zero, che rischiano di compattare una patina di neve ghiacciata, specialmente nei tratti collinari.

Previsioni per giovedì e venerdì – Nella giornata di oggi, giovedì 24 gennaio, secondo il team del ilmeteo.it altra neve cadrà in pianura al mattino su Emilia Romagna (specie settori meridionali) e alta Toscana. Dal pomeriggio è atteso un miglioramento delle condizioni con cielo parzialmente nuvoloso al Nord, mentre nevicherà al Centro-Sud, sull'Appennino, dai 600 metri, con accumuli anche superiori ai 50 cm. I meteorologi invitano a prestare particolare attenzione in Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Attesa neve in città a L'Aquila, Potenza e Campobasso. Domani, venerdì 25 gennaio, attesa ancora neve al Centro-Sud, ma in collina a partire dai 500 metri, poi in serata in calo a 200 metri. Si prevedono accumuli fino a 20 centimetri a Campobasso, 30 centimetri a Potenza, altrove tra i 3 e i 15 centimetri. Possibili anche temporali e bufere a causa dei venti che potranno raggiungere i 100 km/h.

Breve tregua dal maltempo sabato – Se fino a venerdì non ci sarà pace per il Paese, all’inizio del weekend è prevista una brevissima tregua. Sabato infatti l’alta pressione rimonterà temporaneamente, a partire dalle regioni occidentali, ragion per cui il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato su buona parte dell'Italia. Ma un nuovo vortice ciclonico, ricolmo di aria gelida, farà il suo ingresso sul Belpaese nel corso della giornata di domenica facendo peggiorare rapidamente il tempo a partire dal Centro-Nord.