Come avevano annunciato gli esperti, questa settimana si sta rivelando decisamente fredda dal punto di vista meteorologico per l'Italia, con temperature in deciso callo e sotto le medie stagionali ma anche piogge diffuse in molti regioni con conseguenti nevicate anche a quote collinari. La terza settimana di febbraio, infatti, ha visto l'ingresso di una nuova bassa pressione sull'Italia ma in rapido allontanamento verso est che ha richiamato venti e correnti decisamente poco miti dal Nord Europa, responsabili del calo termico diffuso. Condizioni che portano a una elevata instabilità meteo caratterizzata da piogge, neve e gelate notturne.

Per la giornata di Carnevale infatti avremo ancora molte piogge, anche forti, al Sud e sulle regioni adriatiche con nevicate fino a quote molto basse sull'Appennino. Tempo in miglioramento invece al Nord e in Toscana, a parte le gelate notturne e le ultime deboli nevicate fino in pianura al mattino in Emilia Romagna. Cielo da nuvoloso a coperto nelle altre regioni. La neve arriverà fino a 200-400 metri nelle Marche, tra 600 e 1000 metri lungo l’Appennino centro-meridionale, ma in calo in serata fino a 800 metri. Le temperature minime saranno in sensibile diminuzione al Nord e in Sardegna; le massime in calo al Centro e sulle Isole.

Situazione analoga anche per mercoledì quando avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, situazione più variabile al centro e maltempo al sud. Per il giorno di San Valentino le precipitazioni saranno possibili al mattino su Toscana e Lazio, in serata e nella notte tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata ma è in Sicilia e lungo le coste tirreniche meridionali che si prevede un rapido peggioramento con temporali e nevicate anche a quote molto basse. Le temperature minime invece saranno in diminuzione ovunque, in particolare al Nord. Una situazione destinata però a evolversi rapidamente nel corso della settimana quando avremo tempo più stabile e soleggiato.