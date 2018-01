Saranno giornate decisamente ventose quelli che affronteremo nelle prossime ore nella Penisola. A causa di perturbazione che sta attraversando le Alpi e si dirigerà velocemente verso il Sud Italia nel corso della giornata di mercoledì, infatti, l'Italia sarà attraversata da venti molto intensi e freddi con locali raffiche anche oltre i 100 km/h. Nel dettaglio, i venti soffieranno da nordovest verso sudest , divenendo via via più freddi e portando ad un nuovo seppur breve calo delle temperature. Una situazione che inevitabilmente pone un forte rischio di mareggiate. I mari infatti saranno molti agitati, in particolare quello ligure, il tirreno e il mar di Sardegna. Disagi dunque anche sulle coste più esposte.

Proprio a causa dei venti, la situazione meteo è molto instabile e in rapida evoluzione. Per mercoledì avremo ancora beve sulle Alpi, piovaschi isolati al nord e pioggia debole nelle zone interne del Centro, sulle isole, sulla Calabria tirrenica e sull'Appennino meridionale. Nel pomeriggio migliora in gran parte del Centro-Nord e sulla Sardegna, mentre persistono deboli piogge sparse al Sud

Per Giovedì invece un temporaneo rialzo della pressione porterà a nuovo afflusso di aria mite da sud ovest ma già sul finire della settimana correnti fredde da nord torneranno protagoniste con un nuovo calo delle temperature. Al mattino dunque avremo prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Paese ma nel corso della giornata ci sarà un aumento della nuvolosità sul versante tirrenico della penisola con possibilità di deboli piogge su Toscana, Campania e basso Lazio.