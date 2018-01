Per la giornata di oggi, lunedì 22 gennaio, le condizioni meteo sono previste all'insegna della stabilità su gran parte della penisola anche se con nuvolosità in transito. Fenomeni a carattere nevoso sono attesi solo sulle Alpi di confine, con neve fino a quote basse sulle Alpi orientali e a quote medio-alte sui settori occidentali. Nel corso della settimana sarà l’anticiclone in espansione dalla Penisola Iberica a delineare le condizioni meteo sull’Italia portando sole ma anche nuvolosità in transito o locali foschie e banchi di nebbia. Le temperature si manterranno di qualche grado sopra le medie stagionali, con il clima più mite che sarà avvertito soprattutto in quota.

Per la giornata di oggi le temperature saranno miti ovunque. I venti soffieranno ancora particolarmente sostenuti di maestrale sulle Isole Maggiori. Rinforzi di Tramontana sono attesi ancora tra Basso Adriatico e Ionio. Poche novità per domani, martedì 23 gennaio, salvo che le nevicate sulle Alpi tenderanno gradualmente a cessare grazie all'ulteriore rinforzo anticiclonico. Altrove bel tempo, a parte nubi localmente compatte su Adriatiche e Sud. Poi l'alta pressione raggiungerà la sua fase di massima forza, favorendo meteo ancora più stabile.

Le condizioni meteo mostreranno i primi timidi segnali di cambiamento a partire dal 25 gennaio tra Alta Toscana, Nord-Ovest e Sardegna, zone dove potranno affacciarsi i primi deboli piovaschi dovuti a masse d'aria umida che precederanno l'avvicinamento di un fronte perturbato d'origine nord-atlantica.