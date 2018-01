L'inverno continua ad essere il grande assente di questo inizio di 2018: anche oggi e domani, ultimi due "giorni della merla" che da tradizione avrebbero dovuto essere tra i più freddi dell'anno, saranno caratterizzati da temperature miti anche in montagna e da un cielo autunnale soprattutto a causa di nebbie e nubi basse. Questa situazione è determinata da un vasto campo di alta pressione, proteso dal vicino Atlantico fino al Mediterraneo orientale che oltre a garantire tempo stabile in tutto il nostro Paese almeno fino a mercoledì, causerà un peggioramento della qualità dell’aria nelle principali città: a Milano, Torino e Roma lo smog aumenterà in maniera significativa. Malgrado in un quadro ancora incerto riguardo le esatte tempistiche, con l’inizio di febbraio le condizioni meteo dovrebbero subire un cambiamento grazie al passaggio di una nuova perturbazione nord atlantica (tra giovedì 1 e venerdì 2 febbraio), in grado di portare un generale peggioramento e un temporaneo calo delle temperature.

Nella giornata di oggi il tempo sarà soleggiato su Alpi, Prealpi, zone collinari del Nord, Appennino centrale, regioni del medio e basso versante adriatico, Basilicata, Calabria ionica e settori meridionali delle Isole. Nel resto del Paese il cielo sarà prevalentemente nuvoloso a causa di strati di nubi basse e tra Liguria e alta Toscana dove non si escludono sporadiche pioviggini. Temperature stazionarie e sempre superiori alla norma, soprattutto nelle aree assolate. Venti in prevalenza di debole intensità.Domani la situazione meteorologica sarà simile in tutta la giornata, anche se in tarda serata e nel corso della notte si registrerà una tendenza al peggioramento al Nord con alcune deboli precipitazioni nel settore alpino e prealpino, sull’est della Lombardia, nel Triveneto nevose sui rilievi oltre 1000-1400 metri.