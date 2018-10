È una Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico quella che si presenta agli italiani anche nelle prossime ore. Mentre al sud imperverserà ancora il vortice ciclonico che già da alcuni giorni ha portato piogge e temporali sulle regioni meridionali, sul cento nord invece il sole e il caldo la faranno da padrone ancora per un po'. Una situazione però solo temporanea e in rapida evoluzione visto che già nel corso della giornata di venerdì il maltempo inizierà a interessare anche le regioni centrali e infine nel weekend si estenderà anche al settentrione. Nel corso del finesettimana infatti il vortice depressionario risalirà gradualmente la Penisola verso nord, estendendo temporaneamente la sua influenza anche alle regioni settentrionali che contemporaneamente dovranno fare i conti anche con una nuova perturbazione in arrivo da nord ovest.

Nel dettaglio, per la giornata di giovedì, al sud e selle Isole avremo quindi cielo generalmente coperto con piogge sparse su Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna che assumeranno a tratti anche carattere temporalesco in particolare sulle coste ioniche e la parte orientale della Sardegna . Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo rossa per elevata criticità per rischio idrogeologico in Sardegna in particolare per i Bacini Flumendosa – Flumineddu. Nubi anche sul resto del sud e su Abruzzo, Molise e Lazio, ma senza piogge. Tempo bello e soleggiato invece altrove con temperature massime in generale stazionarie o in leggero rialzo.

Stessa situazione attesa anche per la giornata di venerdì con il maltempo che non concederà tregua alle regioni meridionali ma che inizierà a estendere la sua influenza anche alle regioni centrali portando piogge e temporali. Avremo dunque tempo soleggiato al nord fino alla Toscana mentre nuvole sul resto d’Italia anche se non mancheranno locale schiarite sulle regioni centrali. Le piogge più intense riguarderanno ancora Puglia, Basilicata, Appennino Campano, Calabria, Sicilia e Sardegna ma qualche piovasco è atteso anche su Abruzzo, Molise, Lazio e Marche.