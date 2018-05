È un Paese ancora spaccato in due dal punto di vista meteorologico quello che attende gli italiani nelle prossime ore. Se sulle regioni settentrionali e centrali avremo una persistente fase di maltempo con piogge ma anche temporali e grandinate improvvise, al sud invece ci sarà prevalenza di bel tempio e sole. Tutta colpa di una vasta area di bassa pressione posizionata sull’Europa Occidentale, in particolare tra Francia e Spagna, e che ha i suoi confini proprio sulla Penisola, portando frequenti episodi temporaleschi, anche di forte intensità, sul centro nord. Il sud invece rimane riparato dall'area di alta pressione che continuerà a favorire giornate soleggiate e temperature estive con picchi anche oltre i 30 gradi. Una situazione desinata ad evolversi nel corso del fine settimana quando l’alta pressione potrebbe rinforzarsi portando stabilità anche al Centro-Nord

Nel dettaglio, la giornata di mercoledì sarà caratterizzata al mattino da un tempo piuttosto buono e avremo ampie schiarite su tutto il sud ma anche su molte regioni del nord. Nel corso della giornata però la perturbazione si avvicinerà ulteriormente all'Italia portando le prime piogge già dal tardo mattino sulle Alpi del cuneese e torinese per poi estendersi nel pomeriggio a tutto il Piemonte, alla Lombardia e all'Emilia. Nel pomeriggio si intensificheranno i fenomeni temporaleschi su tutto il nord e anche sugli Appennini centrali e buona parte della Toscana, con locali grandinate. Isolati temporali possibili anche sui rilievi del Sud

Situazione analoga anche per la giornata di giovedì ma con un aumento della pressione che porterà a una diminuzione della frequenza temporalesca. Anche in questo caso si partirà al mattino con tempo piuttosto soleggiato mentre nel pomeriggio si ripresenterà l’instabilità meteo con il rischio di rovesci e temporali, ancora una volta soprattutto al Nordovest ma anche in Friuli e lungo la dorsale appenninica con possibili sconfinamenti sulle coste adriatiche. Il tempo sarà più soleggiato invece nel resto del Sud e sulle Isole con temperature senza grandi variazioni