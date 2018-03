Proprio come vuole il popolare detto, il mese di marzo si conferma “pazzerello” dal punto di vista meteorologico. La penisola è nell’occhio del ciclone, con l’arrivo del Burian che ha portato una nuova fase di maltempo. Vortici ciclonici ricchi di precipitazioni nevose, piovose, temporalesche e con grandine continuano a raggiungere il nostro mare creando maltempo e disagi su diverse regioni. Ecco, nei dettagli, le previsioni del sito ilmeteo.it per oggi, martedì 20 marzo, e domani, mercoledì 21 marzo. Dopo il ciclone di ieri, che ha portato la neve in pianura su parte del Nord-Est, un'altra minaccia raggiungerà la penisola in queste ore. Alle isole Baleari, spiegano gli esperti meteo, una bassa pressione muoverà velocemente verso la Sardegna e il mar Tirreno, causando condizioni di maltempo sull'isola e anche nel Centro-Sud su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e regioni adriatiche. La depressione sarà alimentata sia dal Maestrale freddo che soffierà fortissimo sui bacini occidentali, sia dal Burian che soffierà altrettanto intensamente sull'Adriatico e Tirreno settentrionale.

Neve in pianura – Torna la neve anche in pianura. In particolare, precipitazioni nevose potranno interessare la Toscana nella mattinata di mercoledì 21, in particolare senese, aretino, fiorentino, e poi la neve è attesa sull'Umbria e sulle Marche. Mercoledì prevista neve sul Lazio, anche a quote collinari nella sera di martedì. E nevicherà anche su cuneese, reatino e aquilano a quote molto basse. Sempre nella giornata di oggi sono attesi nubifragi su latinense, frusinate, casertano, beneventano e napoletano. Per quanto riguarda le temperature, al Nord dopo un avvio di settimana perturbato il sole diventerà via via più prevalente ma il clima continuerà a essere piuttosto freddo dato che continueranno a soffiare i venti di Burian e poi di Tramontana, responsabili di un abbassamento delle temperature che di giorno difficilmente saliranno sopra i 10-12 gradi e di notte scenderanno fino a valori sottozero.