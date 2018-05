Caldo, con il termometro che supera anche i trenta gradi, ma anche tempesta, con temporali e grandinate in arrivo. Gli esperti meteo prevedono un tempo “pazzo” per le prossime ore. L’anticiclone africano “Scipione” presente sull'Italia non avrà infatti vita facile secondo il sito ilmeteo.it. Se da un lato viene favorito dalla presenza di una bassa pressione spagnola, dall'altro la stessa minerà l'alta pressione sul suo fianco sinistro, inviando corpi nuvolosi carichi di piogge e temporali, quella che i meteorologi chiamano una vera e propria “flash-storm” estiva. Si prevede maltempo soprattutto nel Nord Italia nelle prossime ore e poi piogge e temporali raggiungeranno anche le regioni centrali. In ogni caso, nonostante la pioggia, le temperature continueranno a mantenersi su valori estivi con 27-30 gradi diffusi su gran parte delle zone di pianura e collina, qualche grado in meno invece sui rilievi.

Le previsioni per la prossima settimana – Nei dettagli, domani lunedì 28 maggio è previsto un peggioramento del tempo a partire dal Nord-Ovest e verso il Triveneto con rovesci sparsi e attività temporalesche a macchia di leopardo, più diffusi sul Piemonte. Qualche pioggia interesserà anche il nord della Sardegna, e nel pomeriggio temporali svilupperanno sull'Appennino centrale, segnatamente su pesarese, anconetano, maceratese, ascolano e aquilano. In serata il tempo peggiorerà ulteriormente sul Piemonte e quindi sulla Lombardia con tuoni e fulmini che potranno essere accompagnati da grandinate, come a Milano e Torino. Martedì l’instabilità si farà più diffusa e il maltempo interesserà gran parte dei settori settentrionali, in particolare Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Ancora temporali con possibile grandine a Torino, Milano, e anche a Bergamo, Brescia, Parma e Piacenza e molte altre città della Pianura padana. Continua a piovere anche sull'Appennino centrale dal lato adriatico. Mercoledì una vera a propria perturbazione andrà a bagnare tutte le zone del Nord e del Centro e fino alla Campania. Sarà invece soleggiato lungo le coste centrali e su tutto il Sud. Le temperature subiranno diminuzioni temporanee solo durante le precipitazioni. Un calo termico più corposo è atteso invece sul Piemonte e sulla Lombardia.