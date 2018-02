Un vortice depressionario è in azione sull'Italia in questi primi giorni di febbraio. Da Nord continuano ad affluire correnti fredde dall'Europa verso il Mediterraneo centrale, facendo calare le temperature soprattutto sulle regioni settentrionali: i valori massimi sono compresi tra 4 e 9 gradi, i minimi tra 0 e 3 gradi. Al Sud invece – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – vengono richiamati venti più miti di Scirocco che portano fino a 17 gradi tra Calabria e Sicilia. Oggi, giovedì 8 febbraio, è previsto un graduale miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, ad esclusione dei settori alpini e della Liguria, dove saranno possibili isolati temporali, ma già a partire da domani il tempo è destinato ancora a peggiorare soprattutto al Sud. Un vortice depressionario andrà approfondendosi sempre più nella giornata di venerdì 9 febbraio tra il mar di Sicilia e il Mar Ionio: in particolare sono attese forti piogge sull'agrigentino, ennese, palermitano e messinese, nonché sul crotonese e sul cosentino ionico. Successivamente il maltempo si sposterà verso la Basilicata e verso il Salento, anche qui con fenomeni localmente intensi.

Anche nel weekend persistono condizioni di maltempo al Sud – Al Nord invece il tempo tenderà a mantenersi piuttosto buono, con alternanza tra nubi e schiarite. Nel corso del weekend, la bassa pressione tenderà ad allontanarsi verso la Grecia ma persistono condizioni di maltempo al Sud, con piogge a tratti di forte intensità sulla Calabria tirrenica e neve sopra 800 metri in Appennino. Tra l’11 e il 14 febbraio la media degli scenari previsionali propone tempo spesso freddo e perturbato al Centro-Nord, con l'alta pressione che arriva a lambire le regioni meridionali. Tra il 15 e il 16, ultime piogge anche forti interesseranno le regioni meridionali, mentre al Nord avanzerà l'alta pressione. Ma, secondo i meteorologi, sarà una pausa dal maltempo piuttosto fugace, in quanto già dal 17 un nuovo centro depressionario dall'Atlantico si incamminerà verso il Nord-ovest italiano.