Grazie all’Anticiclone delle Azzorre che si allungherà temporaneamente sulla nostra Penisola, in queste ore il sole bacerà completamente l'Italia portando nel corso della giornata di mercoledì a temperature via via sempre più miti tanto da regalarci un giornata dal sapore primaverile. Una situazione che però è destinata durare poco visto che una nuova perturbazione è già in agguato e a partire dai prossimi giorni farà capolinea sullo Stivale. Se per la giornata di mercoledì quindi l'alta pressione delle Azzorre proteggerà il nostro Paese dalle nuvole , già a partire da giovedì invece ci sarò un lento peggioramento su alcune regioni che porterà infine a nuove piogge venerdì prossimo.

Nella giornata di mercoledì, dunque, bel tempo con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni anche se l'alta pressione farà tornare la nebbia al Nord in particolare Sulla Pianura Padana e lungo le coste dell’Alto Adriatico, in via di dissolvimento nel corso della giornata. Le temperature invece, che inizialmente saranno ancora molto fredde, nel corso della giornata saliranno a valori più alti della norma regolandoci una giornata insolitamente mite. Già dalla nottata però a causa della nuova perturbazione atlantica in arrivo, nuovi nubi in in graduale aumento al Nord e in Toscana, con prime deboli piogge sulla Liguria.

Per la giornata di giovedì quindi avremo tempo nuvoloso al Nord, in estensione a Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, bello altrove. Previste anche deboli piogge su Piemonte, Liguria, Lombardia e Alta Toscana, dalla sera in estensione anche alla Valle d’Aosta e alVeneto. Deboli nevicate infine sulle zone alpine in generale oltre 1000-1200 metri. Le temperature rimarranno sulla media stagionale senza particolare sbalzi.