Sarà un inizio di settimana dall'insegna del bel tempo e del caldo estivo quello che si apprestano a vivere gli italiani in queste ore. La Penisola infatti sarà caratterizzata dal punto di vista meteorologico da un’area di alta pressione che garantirà tempo soleggiato in gran parte delle regioni almeno fino a mercoledì. Il caldo fuori stagione infatti insisterà sul nostro Paese fino al 25 aprile, poi il bel tempo lascerà spazio gradualmente ad alcuni sistemi nuvolosi che potranno raggiungere le nostre regioni portando precipitazioni via via più frequenti a partire dalle Alpi verso le pianure. Come conseguenza avremo che nella seconda parte della settimana il tempo sarà decisamente più incerto e instabile con le temperature in diminuzione ma comunque al di sopra delle medie stagionali.

Nel dettaglio, per la giornata di oggi le condizioni meteo saranno serene ovunque con debole nuvolosità o velature in transito solo all'estremo Nord e brevi rovesci o isolati temporali possibili dal pomeriggio sulle Alpi, in particolare sulle Dolomiti e sul bellunese. Tra sera e notte invece rischio di temporali soprattutto in Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il clima mite sarà mitigato da piacevoli brezze soprattutto lungo le coste grazie all'influenza del mare che è ancora freddo, ma le temperature saranno ovunque intorno ai 25 gradi con punte anche di 28.

Situazione analoga anche per la giornata di martedì 23 aprile quando avremo prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia e solo qualche piccola nuvola attesa su Alpi, Prealpi e zone interne dell'Appennino meridionale, ma in ogni caso con basso rischio di pioggia. Anche le temperature rimarranno stazionarie con massime tra i 23 e i 29 gradi, ma generalmente intorno ai 25 gradi, con conseguente caldo anomalo ancora a farla da padrone.