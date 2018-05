Un fronte di alta pressione si farà largo nelle prossime ore sull'Europa centro settentrionale e parte del suo perimetro inferiore ingloberà anche l'Italia, favorendo condizioni di minore instabilità meteorologica nelle ore diurne a inizio settimana e soprattutto un significativo aumento delle temperature, destinate a portarsi su valori gradevoli e primaverili nelle regioni del Centro-Nord, quelle maggiormente interessate dal vortice di alta pressione. Il Sud Italia, invece, rimarrà parzialmente scoperto dalla protezione anticiclonica ed ancora esposto a maggiore instabilità e a temperature leggermente più basse.

I miglioramenti si registreranno nelle regioni centrosettentrionali già nella giornata di oggi: malgrado la presenza di residue correnti nordorientali a tratti instabili le temperature saliranno di diversi al Centro-Nord, soprattutto laddove sarà maggiore l'esposizione al sole. Attese massime fino a 21/24 gradi sulla Pianura Padana, con picchi di 25/26 gradi sul comparto veneto ed emiliano. Temperare in netto aumento anche al Centro con massime sui 20/22° e punte di 24 gradi in Toscana. Il caldo si farà invece attendere al Sud, ancora alle prese con una diffusa instabilità che dalle zone interne sconfinerà sovente alle coste tirreniche. Le temperatura massime non dovrebbero superare i 19/20 gradi.

La tendenza al miglioramento proseguirà nella giornata di domani, martedì 8 maggio: le temperature continueranno a salire nelle regioni settentrionali e in parte del Centro Italia con punte di 26 gradi in Emilia. Lieve peggioramento, invece, per mercoledì, quando il vortice dell'alta pressione lascerà scoperte alcune zone del nord esponendole a una maggiore instabilità.