Sarà un inizio di settimana dal tempo decisamente variabile dal punto di vista meteorologico quella che attende gli italiani nei prossimi giorni. La Penisola infatti si trova nel bel mezzo di due vortici in lotta per conquistare il centro dell'Europa: uno di bassa pressione che accompagna la perturbazione numero due di ottobre e uno di alta pressione che ancora resiste sull'Italia e impedisce al maltempo di prendere il sopravvento. Per questo nubi e sole si alterneranno a più riprese almeno fino a mercoledì quando la situazione meteo si sbloccherà verso un peggioramento, lasciando spazio a una nuova forte ondata di maltempo che colpirà soprattutto alcuni settori occidentali del nostro Paese.

Nel dettaglio, la giornata di lunedì si caratterizzerà con nuvolosità più diffusa al Nordovest con qualche residua pioggia al mattino sulle Alpi Marittime e nubi sparse alternate a schiarite nel resto del Nord e sulle regioni adriatiche del Centrosud. Tempo più soleggiato invece altrove. Al mattino isolate piogge sono attese in Puglia mentre nel pomeriggio avremo locali acquazzoni o temporali su Prealpi centro-orientali, zone interne del Centrosud e della Sicilia e intorno al Golfo di Taranto. Per questo la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità su alcuni settori di Calabria e Sicilia.

Situazione meteo variabile anche per la giornata di martedì quando però avremo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in gran parte del Centro-Nord e in generale nuvolosità più diffusa al Sud e sulle Isole. Isolati acquazzoni, soprattutto nel pomeriggio son attesi sulle zone interne del Centro, tra Lazio e Abruzzo, ma anche su Basilicata, Puglia Meridionale, Calabria e Sicilia. Le temperature già scese nei giorni scorsi si manterranno generalmente stabili e con massime nei limiti della media stagionale