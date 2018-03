Sarà una settimana caratterizzata decisamente da una situazione meteo instabile quella che gli italiani hanno iniziato ad affrontare in queste ore. Anche se la perturbazione che ha colpito il Centro-nord del Paese oggi si allontanerà verso est in direzione dei Balcani, infatti, una nuova perturbazione atlantica si sta già affacciando sulla Penisola con un nuovo carico di piogge, localmente anche a carattere temporalesco. Contemporaneamente i caldi venti di Scirocco, che nei giorni scorsi avevano portato a temperature estive al sud, verranno sostituiti da più freschi venti di Libeccio che faranno tornare le temperature a valori più in linea con la stagione. In generale, però, il tempo dal punto di vista meteorologico sarà caratterizzato da improvvise piogge alternate a schiarite anche nella seconda parte della settimana visto che non sembra probabile il ritorno dell'alta pressione.

Per la giornata di lunedì dunque la perturbazione che sta giungendo sulle nostre regioni porterà precipitazioni, anche temporalesche, sul versante occidentale della Penisola e in particolare su Liguria centrale e di Levante, sulla Toscana, sulla Sardegna, sul Lazio e poi sulla Campania, fenomeni a carattere più isolato anche nelle regioni di Nordest, in Emilia e sul versante adriatico mentre la parte più settentrionale del fronte transiterà sule Alpi e sulle Prealpi con fenomeni nevosi a 1500m circa. Le temperature al sud subiranno un deciso calo mentre al nord saranno in lieve aumento.

Per martedì l'instabilità proseguirà con ampie schiarite soprattutto al Nordovest e regioni adriatiche del Centrosud, persisteranno invece annuvolamenti irregolari nel resto d’Italia, in particolare sul Nordest. Nel corso del giorno al Nord saranno possibili deboli piogge o locali acquazzoni su Veneto, Friuli e Trentino. Al centro piovaschi in Toscana, Umbria e aree interne del Lazio. Al sud piogge deboli su Campania e Calabria tirrenica e sul Salento. Temperature in calo nei valori minimi, ma massime pomeridiane in ulteriore rialzo al Nordovest, in lieve aumento al Centro e Sardegna.