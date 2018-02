Quella che comincia a partire da lunedì 12 febbraio sarà una settimana all'insegna del ritorno della pioggia e soprattutto del grande freddo, con il termometro che al Nord arriverà sotto lo zero. Una perturbazione nord atlantica sta infatti per raggiungere l'Italia a partire dall'arco alpino, e tra lunedì e martedì interesserà buona parte della Penisola portando con sé un peggioramento generale delle condizioni meteo, con neve a bassa quota che in particolare potrebbe scendere fino a quote localmente pianeggianti tra Basso Veneto ed Emilia. Il tutto preceduto tra domenica e lunedì dal temporaneo passaggio di aria più mite da cui non ci si dovrà far illudere.

A partire dalla giornata di martedì, la perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali. Per quanto riguarda le temperature, al Nord le minime saranno mediamente tra -2 e 3 gradi centigradi, le massime tra 6 e 9°C, inferiori sull'Emilia Romagna, ancora alle prese con i residui delle perturbazione; al Centro minime tra 2 e 7°C, massime tra 5 e 11°C; in Sardegna minime tra 3 e 5°C, massime tra 8 e 9°C; al Sud minime tra 8 e 12°C, massime tra 10 e 13°C. Già da metà settimana, però, un temporaneo rinforzo dell'alta pressione dovrebbe garantire tempo più stabile e soleggiato. Ma, anche in questo caso, non dovrebbe durare molto, visto che nel corso del prossimo weekend un nuovo fronte potrebbe raggiungere l'Italia centro-settentrionale.