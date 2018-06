Sarà una settimana divisa a metà quella che comincia domani lunedì 11 giugno, che potrebbe essere ricordata come la giornata più calda del mese: dopo le temperature roventi, che si registreranno fino a martedì su gran parte della Penisola, ci sarà infatti un ritorno di piogge e maltempo generalizzato soprattutto sulle regioni settentrionali. Così, mentre tra domani e dopodomani il termometro toccherà quota 34/35 gradi da Firenze a Roma, da Bologna a Trieste, con picchi di 38 gradi in Sicilia, una perturbazione atlantica avanzerà verso est coinvolgendo parte del Nord e del Centro con forti temporali. Già domani precipitazioni si concentreranno sulle zone alpine e prealpine, e nel pomeriggio diventeranno più consistenti in particolare in Piemonte, per poi conquistare il resto del territorio nazionale.

L'aria fresca nord atlantica conquisterà intorno alla giornata di mercoledì tutta la penisola portando diffuse condizioni di instabilità con rovesci e temporali, mentre l'anticiclone africano si sposterà definitivamente sull'area balcanica consentendo un calo termico anche sulle regioni meridionali. Le temperature potrebbero dimunuire fino a 10 gradi centigradi.