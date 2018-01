Il prossimo sarà un inizio di settimana all'insegna del vento e di un sensibile calo delle temperature. A partire da lunedì 15 gennaio, affluiranno infatti sull'Italia masse di aria fredda in scorrimento lungo il fianco inferiore dell'alta pressione scandinava in arrivo dall'Europa dell'Est. Ci sarà anche qualche pioggia sparsa, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma anche in Campania. Altre perturbazioni si registreranno sugli Appennini, alta Toscana, basso Lazio e Calabria tirrenica, mentre maltempo generalizzato ci sarà sulle Alpi più settentrionali con nevicate a quote sotto i 1000 metri.

Tuttavia, il freddo estremo ha le ore contate e ben presto verrà sostituito da masse di aria di natura completamente diversa, che invertiranno la tendenza termica innescando un repentino rialzo delle temperature. Così, entro la metà della prossima settimana le massime supereranno diffusamente i 10 gradi centigradi e raggiungeranno punte di 15 al Centro-Sud, localmente superiori sul versante adriatico. Ma anche in questo non sarà possibile cantare vittoria: già nel corso del prossimo weekend, tra sabato 20 e domenica 21 gennaio un'intensa perturbazione atlantica raggiungerà la Penisola portando precipitazioni diffuse, localmente forti e sotto forma di nubifragi ovunque.