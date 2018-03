Il freddo che ha colpito tutta l'Italia nei giorni scorsi ha le ore contate e presto lascerà il posto a temperature più miti e finalmente primaverili. Esauritesi gli effetti del vortice della bassa pressione che transiterà domenica sulla Penisola, sul Mediterraneo si assisterà a un graduale aumento della pressione già a partire da lunedì 26 marzo, anche se, soprattutto nelle regioni meridionali, non mancherà una residua instabilità con qualche acquazzone sparso proprio nella giornata di lunedì. Più a Nord, invece, e sulle aree tirreniche, precipitazioni potranno verificarsi anche nei giorni seguenti. Ma si tratta di una situazione provvisoria.

Già a partire da mercoledì 28 marzo, infatti, il termometro arriverà a toccare i 20 gradi centigradi, anche nelle regioni settentrionali, precedendo di qualche giorno l'arrivo di Hannibal, l'anticiclone africano alimentato da aria calda direttamente dal deserto del Sahara che porterà venti bollenti soprattutto sulle zone meridionali, dove le temperature potranno raggiungere addirittura i 30 gradi centigradi nel periodo compreso tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Ma non è tutto oro quel che luccica: mentre al Sud la situazione sarà più stabile, con caldo e sole, al Nord, e soprattutto in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, c'è il pericolo alluvioni in agguato per le piogge che scenderanno ancora abbondanti.