Iniziano oggi i giorni della merla: 29, 30 e 31 gennaio sono, da tradizione, i giorni più freddi dell'inferno, quelli in cui le nevicate cadono copiose e le temperature precipitano sovente sotto lo zero. Per questo 2018, però, sembra di assistere a un anticipo di primavera, con un clima insolitamente mite in tutta Italia e con condizioni meteo stabili. Le prossime ore in particolare non vedranno fenomeni di rilievo sul nostro paese, con solamente qualche nube localmente anche bassa soprattutto al Nord e nelle vallate. Oltre a un clima stabile, le temperature si sono portate oltre le medie della stagione: i Giorni della Merla saranno dunque caratterizzati da clima mite specie nelle ore centrali del giorno.

Le condizioni meteo primaverili non interessano però solo l'Italia, bensì anche buona parte del resto d'Europa. Tutto il continente infatti sarà sotto l'egemonia di un ‘anomalo' campo di alte pressioni che non solo terrà lontane le basse temperature ma anche le precipitazioni tanto da prolungare il periodo poco piovoso su diverse regioni. Quanto durerà questa situazione? L'alta pressione dovrebbe persistere fino a metà settimana, poi il tempo inizierà gradualmente a cambiare per l'approssimarsi dal Nord Europa di una perturbazione accompagnata da aria più fredda. Dinamica del peggioramento tuttavia ancora da valutare.

Entrando più nel dettaglio: per la giornata di oggi, lunedì 29 gennaio, in gran parte dell'Italia tempo in prevalenza soleggiato. In Pianura Padana e lungo le coste dell’alto Adriatico, tuttavia, le nebbie potrebbero diventare più diffuse e localmente anche fitte, situazione che potrebbe in Toscana, Umbria e Lazio, in dissolvimento nelle ore centrali del giorno. La prossima notte tendenza a un aumento delle nubi basse su Venezie, settore ligure, Campania e Calabria tirrenica. Non si esclude qualche isolata pioviggine tra il Levante ligure e l’alta Toscana e sulla Venezia Giulia. Temperature in aumento in montagna, senza grandi variazioni altrove.