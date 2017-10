L'alta pressione delle Azzorre conquisterà in maniera vistosa e imponente la penisola nel corso di questa settimana, la seconda del mese di ottobre, ma la sua presenza potrebbe prolungarsi anche oltre questo periodo. Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, si attuerà così la cosiddetta “ottobrata”. Con questo termine, che deriva dall’ottobrata romana, si intende un periodo caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione, quindi con bel tempo prevalente e clima relativamente mite per la stagione. Infatti, a parte un inizio leggermente instabile al Sud – dove si potranno verificare delle precipitazioni soprattutto lungo le coste – sul resto della penisola nei prossimi giorni il tempo sarà asciutto, con nubi sparsi, talvolta consistenti al mattina. Oggi, lunedì 9 ottobre, avremo tempo prevalentemente soleggiato al Nord, in particolare al Nord-ovest, e sulle regioni adriatiche. Qualche nuvola insisterà sulla fascia tirrenica centro-meridionale, in Calabria e nel nord della Sicilia e, nel corso della giornata, sarà possibile qualche pioggia sulla Calabria tirrenica e, occasionalmente, anche sulla Sicilia settentrionale. I venti soffieranno per lo più con debole intensità. Temperature minime in aumento al Centro-Sud e nelle Isole, massime stazionarie o in leggero aumento.

Temperature in aumento soprattutto al Nord – Dalla metà della settimana sarà possibile il ritorno di qualche formazione nebbiosa sulla Pianura Padana e in Sardegna. Secondo gli esperti meteo, queste condizioni di bel tempo potrebbero cambiare intorno alla metà del mese, quando l'alta pressione stessa potrebbe iniziare ad essere minata da correnti via via più corrosive e fresche provenienti dal Nord Atlantico. Per quanto riguarda le temperature, in questi giorni sono in graduale ma lento aumento ovunque, ma soprattutto al Nord e di giorno con valori che torneranno a misurare 23/24 gradi.