Sarà una settimana all'insegna del gelo e del freddo, e soprattutto del maltempo no stop quella che sta per cominciare. A partire da lunedì 19 febbraio, infatti, le temperature continueranno ad essere sotto le medie del periodo e caleranno di qualche grado sulle regioni centro meridionali per via delle precipitazioni, che diventeranno nel corso dei giorni sempre più abbondanti, ma è prevista anche neve in collina, localmente in pianura sul Piemonte. Questa situazione è dovuta principalmente all'arrivo di aria più fredda dai settori Nordorientali europei, che favorirà la formazione di un centro depressionario.

A partire da giovedì 22 febbraio, la bassa pressione si impadronirà di tutta la Penisola, per cui ci sarà maltempo generale su gran parte delle regioni con precipitazioni sparse, ma diffuse e la neve cadrà a quote collinari, localmente in pianura al Nord. Dopo una breve tregua con piogge meno frequenti, ma più probabili su Toscana, Liguria e Lazio, nella giornata di venerdì, una nuova perturbazione interesserà soprattutto il Centro Nord nel prossimo weekend. Sarà, dunque, una fine di mese più invernale che mai, con temperature ancora al di sotto della media stagionale.