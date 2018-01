Ormai non ci sono più dubbi. Per quanto non faccia ancora molto freddo, da qualche settimana siamo entrati nell’inverno più vero e questo secondo fine settimana di gennaio potrebbe portare in dote un ulteriore abbassamento delle temperature. Questo perché da domani una massa di aria depressionaria denominata gelo russo giungerà nuovamente a minacciare il nostro Paese, interessando soprattutto le regioni settentrionali. Tutto ciò mentre bassa pressione comincerà a produrre diversi rovesci nevosi sulle Alpi, rendendoli possibili anche nelle pianure locali. Le incursioni atlantiche continueranno a rendere instabile il tempo nel Centro, e poi nel Sud Italia.

Previsioni per sabato 13 gennaio – Temperature in diminuzione su nordovest, Lombardia, Trentino Alto Adige, regioni centrali; generalmente stazionarie altrove. Massime in aumento sulla Sicilia, in lieve flessione sulle aree alpine e prealpine. Nuvoloso sul triVeneto e sull'Emilia Romagna. Molte nubi sulle regioni adriatiche con deboli precipitazioni mattutine che risulteranno nevose sui rilievi maggiori abruzzesi; moderato maltempo al Sud un po' su tutte le aree con piogge, rovesci e temporali, più decisi su Sicilia settentrionale e Calabria ionica, in graduale attenuazione durante la giornata.

Previsioni per domenica 14 gennaio – Ulteriore peggioramento previsto per domenica: la nuvolosità si allargherà su gran parte dell’Italia, possibili nevicate sulle zone appenniniche e sulle Alpi e di piogge sparse (molto deboli) sulla Sardegna e sul centro sud. Gradatamente si abbasseranno le temperature, prima nel Settentrione, poi nelle regioni del versante tirrenico.