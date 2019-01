Il freddo non dà tregua all'Italia. La prossima settimana sarà infatti all'insegna di pioggia, neve e forte vento. Dopo l'alta pressione degli ultimi giorni, dove soprattutto sulle regioni settentrionali il clima era diventato più asciutto e le giornate soleggiate, è in arrivo una sferzata artica, che farà abbassare di nuovo le temperature. Già da lunedì 14 gennaio temporali e venti forti si concentreranno sulle aree tirreniche centro-meridionali. Altrove l'alta pressione garantirà un tempo in prevalenza soleggiato e anche un po' più mite di giorno. Ma a partire dal pomeriggio di mercoledì 16 gennaio la pioggia tornerà ad interessare le regioni tirreniche centrali, per poi raggiungere in serata la Liguria.

Le condizioni peggioreranno definitivamente da giovedì 17 gennaio, quando la neve cadrà abbondante su tutto l’arco alpino e l'aria sempre più fredda potrebbe far cadere fiocchi anche a bassa quota, soprattutto sulle province di Cuneo, Torino e sull'Emilia Occidentale. Non andrà meglio al Sud, dove il tempo sarà fortemente instabile, con temporali sparsi e con peggioramento anche sulla Sardegna e nevicate a quote collinari. Una situazione, questa, che accompagnerà l'ultima parte del mese di gennaio, con gelo e rovesci diffusi.