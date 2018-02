Dopo un inverno che finora si è dimostrato decisamente mite e con temperature spesso abbondantemente sopra alle medie stagionali la situazione si appresta a cambiare radicalmente. Nonostante il freddo abbia già iniziato a farsi sentire, è atteso per i prossimi giorni l'arrivo di una massa d'aria gelida che dalla Russia asiatica si porterà verso una parte dell'Europa, coinvolgendo ampie zone del Vecchio Continente. Il freddo potrebbe toccare anche le nostre regioni (ciò sarà da confermare), innescando una fase di maltempo decisamente invernale. Non è facile dire sin da oggi quali saranno gli effetti, al momento è bene fermarsi sull'inquadramento dell'evoluzione e ricordare che tale evoluzione è suscettibile di cambiamenti anche importanti.

Per quanto riguarda la giornata di oggi sarà prevalentemente soleggiata su Venezie, Emilia Romagna, Sardegna, regioni centrali tirreniche e Campania. Nubi sparse su Alpi, regioni di Nordovest, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Piogge residue più che altro in mattinata, su coste abruzzesi, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia tirrenica con quota neve intorno ai 200-300 metri su Abruzzo e Molise. Un po’ di neve anche sulle Alpi centro-occidentali, più diffuse e insistenti sull'alta Val d’Aosta oltre i 1200-1500 metri. Temperature decisamente basse in tutta Italia con forti gelate mattutine al Nord; temperature sottozero anche in molte zone del Centro. Venti moderati o forti settentrionali al Centro-sud, in particolare sul settore ionico dove potremo avere raffiche fino a 80-90 km/h di velocità.