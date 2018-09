L'estate sembra non voler finire in Italia. Anche se in alcune regioni settentrionali, soprattutto in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Liguria, sono previsti fenomeni temporaleschi tra oggi, sabato 15 settembre, e domani, domenica 16, continuano a registrarsi nel resto della Penisola temperature ben oltre la media stagionale, con picchi di oltre 30 gradi sulle isole. Non solo. Dopo l'afa dei giorni scorsi, continua il bel tempo anche nel corso della prossima settimana: a partire da lunedì 17 settembre, infatti, l'uragano Helene, dopo aver interessato le Azzorre, punterà il regno Unito come una forte perturbazione extratropicale. Da qui richiamerà la massa d'aria calda che verrà poi trasportata nel cuore dell'Europa, provocando un’anomalia di caldo proprio nel periodo in cui solitamente l’autunno si assesta con le sue tempeste stagionali e le prime ondate d’aria fredda.

Al momento, quindi, non c'è nessuna traccia delle piogge autunnali insistenti e diffuse. Le giornate della prossima settimana, già a partire da domenica, saranno quindi calde e per lo più soleggiate, con locali e brevi episodi di instabilità più che altro nelle zone di montagna e aree limitrofe. Le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali. Ciò è vero almeno fino al prossimo weekend: a partire da venerdì 21 settembre potrebbero verificarsi temporali e abbassamento delle temperature, soprattutto al Nord e nell'area alpina.