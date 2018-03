“Situazione decisamente instabile sul nostro Paese: il mese di marzo si conferma ‘pazzerello' ma tutto ciò è conseguenza del possente riscaldamento stratosferico verificatosi a metà febbraio e che porterà i suoi effetti anche per Pasqua, per il prosieguo della stagione primaverile e per l’estate”. È questo quanto spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, secondo cui dopo un paio di giorni di bel tempo e clima primaverile, attesi per oggi e mercoledì, una nuova intensa perturbazione raggiungerà il Centro-Nord. Una perturbazione che secondo i meteorologi porterà nelle prossime ore piogge e temporali anche molto forti.

Allerta in Liguria: attesi nubifragi con rischio di allagamenti – In particolare, venti di scirocco e libeccio favoriranno forti precipitazioni in Liguria, dove sono attesi nubifragi con rischio di allagamenti o ingrossamenti dei corsi d’acqua. Attese inoltre piogge diffuse su tutto il resto del Nord, sul Centro, in particolare forti sull’alta Toscana. Per quanto riguarda le temperature, tra oggi e domani 14 marzo assisteremo a un aumento fino a 16-17 gradi al Nord, mentre al Sud resteranno piuttosto gradevoli. Sulle pianure del Nord, al mattino e in serata potranno tornare le nebbie, ma di modesta entità; mentre qualche raro piovasco sarà possibile al Sud peninsulare. Giovedì la neve tornerà sui rilievi alpini sopra 800-900 metri, debole in Appennino sopra 1600 metri.

Maltempo anche nel weekend del 17-18 marzo – Per gli esperti meteo, la prossima perturbazione sarà intensa ma comunque breve. Secondo Antonio Sanò, direttore del sito ilmeteo.it, “il tempo riserverà ancora molte sorprese, infatti nel weekend 17-18 marzo una nuova fase di maltempo interesserà gran parte delle nostre regioni, ma avrà la caratteristica di fare da apripista all’arrivo del ‘Burian 2', atteso tra il 19 e il 21 del mese”.