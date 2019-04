Un inizio settimana sicuramente turbolento, con nuvole, pioggia e vento da Nord a Sud. Ma già da oggi ci sarà un graduale miglioramento, in previsione di un 1° maggio (Festa dei Lavoratori) che dà speranze per picnic e uscite fuoriporta. Non dappertutto, però. L’ultima perturbazione (nr. 8) del mese di aprile allontanandosi sui Balcani, lascerà un’atmosfera instabile e sarà responsabile dello sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto nelle aree interne del Centro-sud.

Previsioni meteo per oggi martedì 30 aprile – A Nordovest e su Sicilia e Sardegna il tempo sarà perlopiù soleggiato, con annuvolamenti modesti e passeggeri. Nelle resto del Paese nuvolosità variabile, con zone di sereno più ampie sulle coste centrali tirreniche e, nella seconda parte della giornata, anche su quelle adriatiche. Durante il pomeriggio sviluppo occasionali e brevi piovaschi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, nelle zone interne adiacenti e attorno ai rilievi dell’estremo Nordest. Temperature: massime in rialzo al Centronord, in lieve calo al Sud peninsulare.

Previsioni meteo per mercoledì 1° maggio – Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo su medio versante adriatico, Calabria e Isole Maggiori. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne del Centro-Sud, con la formazione di numerosi improvvisi temporali. I fenomeni più intensi, seppur di breve durata, si localizzeranno probabilmente su Umbria, zone interne laziali e campane, Lucania e Daunia, con possibili locali sconfinamenti alle coste pontine e campane. Sul resto del Paese il tempo sarà bello. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, leggermente al di sopra della norma al Nord, nella norma o di poco al di sotto al Centro-Sud.