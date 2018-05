Dopo un lungo periodo molto instabile sul nostro Paese sembra (finalmente) arrivare il caldo. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli confermano a partire dalla metà di questa settimana l'espansione dell'alta pressione che gli esperti del sito ilmeteo.it hanno ribattezzato “Scipione”. A partire da domani, giovedì 24 maggio, il promontorio anticiclonico avanzerà sulla penisola e gradualmente la conquisterà portando una maggiore stabilità e quindi tanto sole un po' ovunque. Con “Scipione” i valori termici inizieranno a salire lungo tutto lo stivale. I termometri segneranno valori ben al di sopra della media del periodo. Ci attende quindi una prima vera ondata di calore e in molte città il prossimo weekend sembrerà di essere piombati in piena estate. In particolare, in città come Milano, Roma, Bologna, Firenze si sfioreranno i trenta gradi, e in altre città come ad esempio Padova, Catania, Caserta, Triste, Ferrara si supereranno anche i trenta gradi. Gli esperti meteo prevedono inoltre punte di 33 gradi a Bolzano e Taranto, e in alcune aree più interne i picchi di calore potranno essere anche superiori, raggiungendo i 34-35 gradi. Un po’ più fresche le città costiere come Cagliari, Ancona, Pescara, Bari e Genova: la vicinanza del mare e le brezze mitigatrici renderanno il clima più sopportabile e anche leggermente più gradevole.

Ma quanto durerà questo assaggio d’estate? – Questa prima ondata di calore secondo gli esperti durerà anche abbastanza. Per il momento, sembra che l’anticiclone Scipione possa tenerci compagnia almeno fino al primo weekend di giugno, quello che coinciderà con la Festa della Repubblica. Nel corso della prossima settimana si raggiungeranno, secondo le previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it, i trentacinque gradi sia a Bologna che a Firenze e anche nella Capitale il termometro salirà facilmente oltre i trenta gradi.