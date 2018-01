Inizio di anno all'insegna del maltempo su tutta l'Italia. Dopo il momentaneo rialzo delle temperature registrato prima di Capodanno, a partire da lunedì 1 gennaio comincerà un settimana di pioggia e sbalzi termici, soprattutto sulle regioni del Centro Sud. Nei giorni successivi insisterà un tipo di tempo variabile, caratterizzato dal susseguirsi di nuove modeste perturbazioni alternate a temporanei miglioramenti.

La prima di queste coinvolgerà fin dalle prime ore del 2018 Lombardia, Nord-Est, Toscana e regioni centrali tirreniche, poi sarà coinvolto anche il resto della Penisola con piogge sparse ma di minore entità. Nevicherà sulle Alpi, in genere attorno ai 1000 metri, ma con fenomeni in attenuazione. Si registreranno nei prossimi giorni nuove perturbazioni in un contesto di meteo incerto e variabile, con saliscendi di temperature ma il clima non sarà particolarmente freddo. Una possibile fase di maltempo più vivace non è esclusa a ridosso dell'Epifania.

Proprio sabato 6 gennaio è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo dalle regioni settentrionali verso quelle centrali tirreniche e la Sardegna, e all'insegna di precipitazioni, localmente moderate e nevose sulle Alpi sopra i 1000 metri, sugli Appennini dai 1500/1600 metri. Sulle regioni meridionali il tempo sarà invece prevalentemente asciutto.