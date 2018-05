Il bel tempo quest'anno sembra non volersi stabilizzare sull'Italia. Anche se ormai la fase ciclonica che ha portato improvvisi temprali è passata, infatti, l'alta pressione resta ancora molto lontana dalla Penisola e il rischio temporali, soprattutto al Centro-nord, resta ancora fortissimo. Anche nella seconda parte di questa settimana in pratica il maltempo continua a essere protagonista anche se fortunatamente potremo dire addio alle temperature decisamente fredde e fuori stagione degli ultimi giorni, frutto di un ciclone originatosi sull’Islanda e poi estesosi verso il mare Mediterraneo. Man mano infatti le colonnina di mercurio tornerà a salire un po' ovunque portano a temperature più in linea col periodo primaverile. La situazione di instabilità meteo però proseguirà ancora a lungo.

Per la giornata di giovedì dunque al mattino i fenomeni temporaleschi potranno interessare le coste della Toscana, il Nordest e la bassa Lombardia, e localmente anche il bresciano. Altrove invece prevarranno le schiarite, soprattutto al Nordovest, sul settore del medio adriatico e al Sud. Altrove nuvolosità sparsa e variabile per lo più innocua ma con rischio di locali piogge sull’alto adriatico. Al pomeriggio però il rischio di rovesci e temporali si farà via via più intenso, estendendosi su tutto il nord, nelle zone interne del Centro con sconfinamenti fino alle coste su Marche e Abruzzo e su alcune zone montagnose del sud

Anche per la giornata di venerdì atteso in generale tempo soleggiato per la mattinata anche se nuclei di nubi che si spostano dal mar Tirreno il Cosentino e la Puglia potrebbero portare a fenomeni temporaleschi a livello locale. Anche i questo caso la situazione meteo peggiorerà nel pomeriggio con l’instabilità che potrebbe portare a temporali in forma isolata su buona parte dei rilievi della Penisola, con sconfinamenti sulle pianure tra est Lombardia, alto Veneto, Friuli ed Emilia. Fortunatamente però le temperature saranno in ulteriore e leggero aumento sia nei valori minimi che massimi attestandosi a livelli leggermente al di sopra delle medie stagionali.